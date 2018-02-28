انخفاض أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط، وقطر الأكثر تضررا

دبي 28-02-2018م (رويترز) - تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط يوم الأربعاء في استجابة لضعف الأسهم العالمية وأسعار النفط، وتضررت السوق القطرية بشكل خاص من خسائر لأسهم بضع شركات بعد انتهاء الحق في توزيعات الأرباح وقرار شركة للسمسرة عدم توزيع حصة ربح سنوية على المساهمين.



وفي أقوى جلسة تداول في شهر، هبط المؤشر القطري 3.1 بالمئة وهو أكبر هبوط منذ أن فرضت أربع دول عربية عقوبات على قطر في يونيو الماضي.



وهوى سهم بروة العقارية 8.7 بالمئة وسهم مصرف الريان 6.8 بالمئة وسهم البنك الخليجي 6.7 بالمئة مع انتهاء الحق في توزيعات الأرباح للأسهم الثلاثة جميعها.



وهبط سهم دلالة للسمسرة 7.2 بالمئة، على الرغم من إعلان الشركة أن أرباحها الصافية السنوية زادت إلى أكثر من أربعة أضعاف، وذلك بعد أن أوصى مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين.



لكن سهم فودافون قطر، الذي قفز في الجلسة السابقة بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 بالمئة ردا على أرباح إيجابية، واصل أداءه القوي ليصعد 7.5 بالمئة في جلسة اليوم وكان الأكثر تداولا بفارق كبير.



وتراجع المؤشر السعودي 0.6 بالمئة مع هبوط أسهم القطاع المصرفي لرابع جلسة على التوالي. وانخفضت أسهم جميع البنوك الإثني عشر المدرجة، فيما يرجع جزئيا إلى القلق بشأن قرار الحكومة مطالبتها بمدفوعات زكاة بأثر رجعي. وتراجع سهم بنك الراجحي 0.9 بالمئة.



لكن سهم الوطنية للتصنيع (تصنيع) ارتفع 1.2 بالمئة في أقوى تداول له منذ منتصف 2016، بعد أن قفز 9.9 بالمئة يوم الثلاثاء عقب إعلان الشركة أن أرباحها الصافية السنوية قفزت إلى حوالي سبعة أضعاف.



وقفز سهم ملاذ للتأمين 6.3 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها وقعت اتفاقات للتأمين مع مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة.



وفي دبي انخفض مؤشر البورصة 1.3 بالمئة مع هبوط أسهم القطاع العقاري مجددا بعد تضرره بشدة في الأشهر القليلة الماضية من تراجع في أسعار العقارات. وانخفض سهم إعمار العقارية القيادي 2.4 بالمئة، في حين هبط سهم داماك 5.7 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2017.



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. انخفض المؤشر 0.6 في المئة إلى 7419 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر 1.3 في المئة إلى 3244 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.03 في المئة إلى 4598 نقطة.

قطر.. هبط المؤشر 3.1 في المئة إلى 8653 نقطة.

مصر.. نزل المؤشر 0.3 في المئة إلى 15473 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.04 في المئة إلى 6773 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 1370 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 5003 نقاط.



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