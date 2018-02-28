الأسهم الأمريكية ترتفع عند الفتح بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي

نيويورك 28-2-2018م (رويترز) - ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت أن نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من العام الماضي تباطأ بشكل طفيف عما كان متوقعا، وهو ما يضعف الحجج المدافعة عن زيادات أسرع في أسعار الفائدة.



وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 98.48 نقطة، أو 0.39 بالمئة، إلى 25508.51 نقطة بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 12.71 نقطة، أو 0.46 بالمئة، إلى 2756.99 نقطة.



وقفز المؤشر ناسداك المجمع 41.00 نقطة، أو 0.56 بالمئة، إلى 7371.36 نقطة.



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