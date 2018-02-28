انحدار اقتصاد غزة يجعل الفلسطينيين يواجهون خيارات صعبة



غزة 28-02-2018م (رويترز) - أغلق الرجل الذي يصنع رقائق البطاطا (البطاطس) والشوكولاتة ووجبات خفيفة بطعم الفانيليا لغزة مصنعه مجددا بعدما مر بما قال إنه أسوأ أزمة اقتصادية في حياته.



ويدير وائل الوادية مصانع للمنتجات الغذائية منذ عام 1985 في قطاع غزة، الذي أصبح الآن مختلفا تماما بالنسبة للوادية ومليوني فلسطيني آخرين يعيشون فيه.



وفي ذلك الوقت كان هناك مستوطنون إسرائيليون في غزة، ولم تكن حركة حماس الإسلامية موجودة، وكان الفلسطينيون يفصلهم عامان عن أولى انتفاضاتهم ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي والتي جعلت العالم يعرف كلمة ”انتفاضة“.



وقال الوادية، الذي يبلغ من العمر 51 عاما بينما كان يجلس في منشأة صناعية تتدهور ببطء بالقرب من الحدود الحصينة مع إسرائيل، إن النشاط في غزة يوشك أن يتوقف جراء عشر سنوات من حصار تفرضه إسرائيل وانقسامات فلسطينية داخلية.



وأضاف قائلا ”الوضع مزر للغاية، قدرة الناس على الشراء انخفضت الى أدنى مستوى، لذا فان أعمالنا والأعمال بشكل عام في قطاع غزة تعاني بشكل غير مسبوق“.



وخفض الوادية الإنتاج 70 في المئة والأجور 30 بالمئة. وبعد أن كان الموظفون يعملون كل يوم، أصبحوا الآن يعملون يوما واحدا كل ثلاثة أيام.



وقال الوادية ”إذا لم تنفتح الأمور، وإذا لم تحدث معجزة، فإن المصانع والشركات سوف تغلق أبوابها، وعندها سيحدث الموت الفعلي للاقتصاد“.



وتعاني غزة منذ وقت طويل من الفقر، لكن مع وصول معدل البطالة إلى 43.6 في المئة، بحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن تجارا كانوا يوما ما أثرياء أصبحوا غارقين في الديون وهو ما أدى إلى انهيار متتابع لأنشطة أعمال أخرى.



ويلقي كثيرون باللوم على إسرائيل ويتهمونها بفرض حصار اقتصادي على قطاع غزة، تسبب في تقييد حركة الأشخاص والسلع بشكل كبير.



لكن مواطني غزة يلقون باللوم أيضا على قادتهم، ويشتكون من الصراع على السلطة بين حركة حماس التي سيطرت على القطاع في 2007 وحركة فتح التي ينتمي إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس المدعوم من الغرب.



وتجمع كل من حماس وفتح ضرائب، وتديران جهازين إداريين متنافسين. وحتى الكهرباء أصبحت من أدوات الصراع على السلطة، حيث تفاقمت أزمة انقطاعات الكهرباء مؤخرا، التي تضررت منها مصانع الوادية، مع قيام عباس بقطع الأموال التي تدفع مقابل تزويد إسرائيل غزة بالكهرباء.



وتقول فتح إن حماس تستغل الأموال التي تحصلها من مستهلكي الكهرباء لأغراضها الخاصة.



وتقول إسرائيل، التي سحبت جنودها ومستوطنيها من قطاع غزة في 2005، إنها اضطرت لفرض قيود على الدخول والخروج من القطاع لمنع حماس من إرسال مسلحين ومفجرين وتهريب أسلحة أو مواد تستخدم في تصنيعها.



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