رسوم أميركية على واردات الألومينيوم تغضب الصين

واشنطن 28-02-2018م (أ ف ب) - طبقت الولايات المتحدة رسوماً جمركية فرضتها العام الماضي على وارداتها من صفائح الألومينيوم من الصين، والمقدرة بنحو 400 مليون دولار في السنة، ما أثار غضب بكين التي تعهدت بالرد.



وزاد هذا الإجراء من التوتر على صعيد التجارة بين بكين وواشنطن، التي تدرس فرض رسوم على البضائع الصينية، على أمل الحد من العجز التجاري لديها. إلا أن الإجراء ليس مرتبطاً بقرار وشيك للبيت الأبيض حول ما إذا كان سيتخذ إجراءات إضافية على الواردات الضخمة من الألومينيوم والفولاذ، والتي تقول وزارة التجارة إنها تزعزع الأمن القومي للولايات المتحدة.



وتابعت الوزارة أن المصنعين الصينيين يغرقون الأسواق الأميركية بصفائح الألومينيوم بأسعار أدنى من السوق، مع هوامش بين 48,6% و106،9%، كما تستفيد هذه المنتجات من دعم حكومي غير منصف بمعدلات يمكن أن تصل إلى 80,9%.



وصرح وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في بيان: "هذه الإدارة ملتزمة إزاء تجارة عادلة ومتبادلة، ولن نسمح للعمال والمؤسسات الأميركية بأن تتضرر من واردات غير منصفة".



وكانت الصين قد حذرت الولايات المتحدة بأن تهديدها بفرض رسوم على صادراتها، يمكن أن يقوض علاقات تجارية حيوية، بينما أعربت وزارة التجارة عن "استنكارها الشديد" للقرار حول صفائح الألومينيوم.



وقال وانغ هيجون المسؤول في وزارة التجارة الصينية في بيان إن "استخدام الجانب الأميركي غير المنطقي لإجراءات تصحيحية تجارية" لن ينجح في تنشيط صناعة صفائح الألومينيوم، كما سيؤثر على وظائف في الولايات المتحدة وسيؤذي المستهلكين هناك.



ويشير محللون أيضاً إلى أن مثل هذا السلوك يمكن أن يزيد من مخاطر الرد والمعاملة بالمثل.



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