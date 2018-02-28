البشير يدعو لحشد الطاقات وإمكانات البلاد للانطلاق نحو تحقيق نقلة اقتصادية تنموية واجتماعية

الخرطوم 28-2-2018م (سونا) - دعا المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الى حشد كافة الطاقات وإمكانات البلاد للانطلاق نحو آفاق جديدة "نحقق فيها نقلة اقتصادية تنموية واجتماعية وسياسية لدعم حركة البناء فى البلاد" .

وقال البشير لدى مخاطبته مساء اليوم بقاعة الصداقة الجلسة الختامية لمؤتـمــر الســفـراء الســـابـع

إن البلاد تشهد تحولات إيجابية مبنية على ما أنجزته في مؤتمر الحوار الوطني لمعالجة قضايا البلاد الحيوية، مشيرا الى إنشاء المجالـــس الرئاسية التي أوصت بهـــا مخرجات الحوار والتي من ضمنها المجلس القومي للســـياســـة الخارجية لتنفيذ سياسة البلاد الخارجيـــة و توحيد الرؤى وإحكام التنسيق وضبط التناغــــم من أجل سياسة خارجيـــة فعالـــة ذات أثر ناجع .

واكد البشير أن توصيات المؤتمر ستجد العناية المطلوبة من المجلس القومي للسياسة الخارجية بما يمكن آليات العمل الخارجي من تعزيز قدرتها على ارتياد آفاق التعاون الدولي البناء ثنائياً على نحو يكفل تطوير الأداء التنفيذي لسياسة السودان الخارجية في ظل التحديات التي تواجهه على الصعيدين الإقليمي والدولي .

مشيرا الي ان تلك التحديات "أحدثت في محيطنا الإقليمي تقلبات متداخله ومتلاحقة ، اتسمت بسرعة مست المصالح الحيوية لجميع دول المنطقة لا سيما تلك التي تجمعنا بها الجغرافية السياسية وما تفرضه من تدافعات تتجاذب معادلة التوازن ما بين المبادئ والمصالح" .

واكد البشير سعي الدولة لحفظ مصالح البلاد وفق إطار قيمي يتأسس على مرتكزات المنظور السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي للسودان والذي يستهدى به في تعزيز مكانته الإقليمية والدولية.







