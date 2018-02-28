البشير يمنح وسام الجدارة لعدد من السفراء

الخرطوم 28-2-2018م (سونا) - منح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم بقاعة بقاعة الصداقة وسام الجدارة للسفراء عبد المحود عبد الحليم والسفير عمر دهب والسفير معاوية عثمان خالد وذلك تقديراً لجهودهم المتصلة في تعزيز الاتجاهات الإيجابية لسياسة السودان الخارجية واخلاصهم وتفانيهم في اداء المهام الدبلوماسية الموكلة إليهم بكفاء واقتدار .

وتشير سونا الي ان البشير منح هولاء السفراء وسام الجدارة خلال الجلسة الختامية لاعمال المؤتمر السابع لسفراء السودان بالخارج والذي اختتم اعماله مساء اليوم .

الى ذلك اصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قرارا بترقية السفير معاوية عثمان خالد الى الدرجة الاولي.