الساعة الآن اليوم آخر تحديث 10:16:00 PM

أخبار محلية - سياسية

البشير يمنح وسام الجدارة لعدد من السفراء

التاريخ : 28-02-2018 - 09:51:00 مساءً
الخرطوم 28-2-2018م (سونا) - منح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم بقاعة بقاعة الصداقة وسام الجدارة للسفراء عبد المحود عبد الحليم والسفير عمر دهب والسفير معاوية عثمان خالد وذلك تقديراً لجهودهم المتصلة في تعزيز الاتجاهات الإيجابية لسياسة السودان الخارجية واخلاصهم وتفانيهم في اداء المهام الدبلوماسية الموكلة إليهم بكفاء واقتدار .
وتشير سونا الي ان البشير منح هولاء السفراء وسام الجدارة خلال الجلسة الختامية لاعمال المؤتمر السابع لسفراء السودان بالخارج والذي اختتم اعماله مساء اليوم .
الى ذلك اصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قرارا بترقية السفير معاوية عثمان خالد الى الدرجة الاولي.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء