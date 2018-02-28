حسبو يترأس إجتماعا لانفاذ مخرجات ومقررات صلح الفولة

الخرطوم 28-2-2018م( سونا)- ترأس الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية مساء اليوم بالقصر الجمهوري إجتماعاً موسعاً لانفاذ مقررات ومخرجات صلح الفولة الذي إنعقد بحاضرة ولاية غرب كردفان في العام 2014 م .

وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع أكد الاستاذ أنس عمر والي شرق دارفور أن الاجتماع سادته روح طيبة وأن جميع الاطراف إتفقوا على إنفاذ مقررات الصلح والتصافي والتعاون حتى تسود أجواء السلام والتعافي التي تشهدها ولايتي غرب كردفان وشرق دارفور مبينا أن الجميع ضربوا موعدا لايزيد عن شهر لانزال مخرجات ومقررات صلح الفولة إلى أرض الواقع.

جدير بالذكر أن الاجتماع ضم بجانب نائب رئيس الجمهورية السادة :وزير الداخلية والدكتور الامير أبوالقاسم بركة والي غرب كردفان والاستاذ أنس عمر والي شرق دارفور وقيادة لجنتي أمن الولايتين وناظر عموم المعاليا ووكيله وناظر عموم دار حمر ووكيله وقيادات الولايتين والاجاويد من المسيرية.

