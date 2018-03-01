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البشير يرأس الإجتماع الدوري لمتابعة إجراءات السيطرة علي سعر الصرف

التاريخ : 01-03-2018 - 12:34:00 صباحاً
الخرطوم 28-2-2018م (سونا)- رأس المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم ببيت الضيافة الاجتماع الدوري لمتابعة اجراءات السيطرة علي سعر الصرف و الذي ضم كل من وزير المعادن البروفيسور هاشم علي سالم ، محافظ بنك السودان حازم عبدالقادر ، مدير جهاز الامن و المخابرات الوطني الفريق اول صلاح عبدالله ، و وزير المالية و التخطيط الاقتصادي الفريق محمد الركابي الذي اوضح في تصريحات صحفية ان الاجتماع أطمأن علي كل الاجراءات السابقة لسيطرة بنك السودان علي حصائل الصادرات و تخصيصها علي الواردات المهمة كما اشار الي أن الاجتماع أمن علي ضرورة وضع ضوابط للسيطر الكاملة و عدم حدوث فجوة في السلعة الاساسية و تخصيص الصرف وفق الاولويات .
و قال الركابي ان الاجتماع اطمأن علي انسياب تجارة الذهب و حرص بنك السودان علي شراء كل الانتاج و تصديره حتي يتكمن من توفير النقد الاجنبي المطلوب لتغطية الاحتياجات الاساسية.
كما اشار الي ان الاجتماع أمن علي السياسات التي تم اتخاذها والوقوف علي تحويلات المغتربين و كل القطاعات بالخارج حتي تنتظيم داخل الجهاز المصرفي كما ان الاجتماع اطمأن علي أن الاجراءات تسير حسب ما خطط لها مبينا بانه لا توجد مشاكل تذكر حتي الان و ان هناك مجهودات كبيرة تبذل للحصول علي تسهيلات لايصال الوارات الاساسية .
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