اقتصادى يدعو الدولة للاهتمام بصناعة المعارض من أجل دعم التواصل مع أمم وشعوب العالم

الخرطوم 1-32018م (سونا) - دعا بروفيسور الكندى يوسف أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية، الدولة للإهتمام بصناعة المعارض لجهة أنها تشكل أهم أدوات التواصل التجاري والثقافي والإقتصادي والإجتماعي بين شعوب العالم .

وأشار الكندي في تصريح لـ(سونا) للانفراج الذي تشهده علاقات البلاد الإقتصادية مع أمم وشعوب العالم عقب رفع الحصار الاقتصادي الأمريكي الذي عبر بالبلاد من حالة العزلة إلى حالة الانفتاح على العالم الخارجي، وذلك تأسيسا على المشاركة الواسعة التي حظيت بها الدورة 35 لمعرض الخرطوم الدولي والتي عقدت في الفترة من 22 - إلى 29 من يناير المنصرم، .

وأبان أن هنالك دولا شاركت في هذه الفعالية بعد توقف وأنقطاع عن المشاركة في مثل هذه الفعاليات في البلاد إمتد طيلة فترة الحصار الأمريكي والتي من بينها البرتغال وغانا وغيرها من الدول، داعيا القائمين على أمر تنظيم المعارض في البلاد للاستفادة من الإمكانيات والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها البلاد والمتمثلة في الأراضي الزراعية الشاسعة والثروة الحيوانية المتنوعة بجانب العديد من المعادن النادرة وغيرها من الموارد الطبيعية التي تشكل عامل جذب وفرصا سانحة للاستثمار الأجنبي والمحلي لتحقيق مردود اقتصادي إيجابي كبير في ظل قانون جاذب للاستثمار يمنح كافة التسهيلات والامتيازات المطلوبة .

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