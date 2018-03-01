هيونداي” تسلم السعودية ثالث ناقلة نفط عملاقة من أصل خمس

الرياض 1 - 3 - 2018 ( الأناضول ) - سلمت شركة هيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة، شركة البحري السعودية، الأربعاء، ثالث ناقلة نفط عملاقة ضمن 5 ناقلات ممولة من بنوك عالمية ومحلية.

وقالت الشركة السعودية، في إفصاح للبورصة المحلية، إن الناقلة هي إحدى ناقلات النفط الخمس الممولة بترتيب من بنك ستاندرد تشارترد، وتمويل كل من بنك ستاندرد تشارترد، والبنك العربي الوطني، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك البلاد.

وتوقعت الشركة أن يبدأ التشغيل التجاري للناقلة الجديدة في مارس/آذار، وأن يظهر الأثر المالي في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

و البحري البالغ رأسمالها 784 مليون دولار، مملوكة من الحكومة السعودية بنسبة 42.6 بالمائة، موزعة على 22.6 بالمائة لصندوق الاستثمارات العامة (يُعد الصندوق السيادي للبلاد)، و20 بالمائة لشركة أرامكو السعودية (أكبر شركة نفط في العالم).

وتعمل الشركة في مجال شراء البواخر والأدوات، ووسائل النقل العائمة وبيعها، ونقل الصادرات إلى خارج المملكة، ونقل الأشخاص والأشياء والأمتعة والبضائع والمواشي من وإلى المملكة بحراً.

ووصل حجم أسطول شركة البحري 90 سفينة بما فيها 43 ناقلة نفط عملاقة، و36 ناقلة كيماويات ومنتجات بترولية، و6 ناقلات متعددة الاستخدامات، وكذلك 5 ناقلات للبضائع السائبة.

والسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، بـ6.967 ملايين برميل يومياً العام الماضي، حسب أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية.

