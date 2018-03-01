الأردن يخفض أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل



عمان 1 - 3 - 2018 م( الأناضول ) - خفضت الحكومة الأردنية، الأربعاء، أسعار البنزين والسولار (الديزل) لشهر مارس/آذار المقبل بنسب تراوحت بين 0.6 – 1.5 بالمائة، فيما ثبتت أسعار كل من الكاز واسطوانات الغاز المنزلي.

وبموجب القرار الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأربعاء، تم تخفيض سعر البنزين 90 الأكثر استخداما في المملكة بنسبة 0.6 بالمائة، إلى 760 فلسا (1.071 دولار) لليتر الواحد.

كذلك، خفضت الوزارة سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 1.5 بالمائة، إلى 985 فلسا (1.38 دولار) لليتر الواحد.

وخفضت الحكومة سعر السولار بنسبة 0.8 بالمائة ليصبح 560 فلسا (789 سنتا) لليتر.

لجنة تسعير المشتقات النفطية، قررت تثبيت سعر الكاز لشهر مارس/ آذار القادم عند 520 فلسا (733 سنتا)، وكذلك تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند 7 دنانير (9.8 دولارات).

ويعدل الأردن أسعار المحروقات في نهاية كل شهر منذ 2012، بناء على مراجعة لأسعار النفط ومشتقاته خلال 30 يوما تسبق موعد التعديل.

ورفعت الحكومة مع بداية العام حالي ضريبة المبيعات بمقدار 6 بالمائة، على بنزين (90 أوكتان) إلى 10 بالمائة، بدلا من 4 بالمائة، كما رفعت الحكومة الضريبة على بنزين (95 أوكتان) من 24 بالمائة إلى 30 بالمائة.

