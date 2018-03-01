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آخر الأخبار :
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس
أبرز عناوين أخبار(سونا) أمس الأربعاء
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ترقيات وإحالات عدد من الضباط للتقاعد بالقوات المسلحة
امين التعبئة السياسية بالوطني يؤكد اهمية التوافق حول استراتيجية للعمل الاعلامي
أخبار محلية - اقتصادية
السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس
التاريخ :
01-03-2018 - 09:25:00 صباحاً
الخرطوم 1-3-2018م(سونا)- حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار اليوم الخميس بـ 28.3000جنيها وعليه فإن النطاق الأعلى هو29.4320جنيها والأدنى هو 27.1680جنيها.
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