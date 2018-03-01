

الخرطوم 1-3-2018م (سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس على النحو التالي :-



العملة شراء بيع متوسط

الدولار 17.9551 18.0449 18.0000

الين الياباني 0.1676 0.1684 0.1680

الجنيه الإسترليني 24.9376 25.0623 24.9999

الفرنك السويسري 19.0384 19.1336 19.0860

الدولار الكندي 14.0643 14.1346 14.0995

كرونة السويدية 2.1743 2.1852 2.1797

الكرونة النرويجية 2.2773 2.2887 2.2830

الكرون الدنماركي 2.9456 2.9603 2.9530

الدينار الكويتي 59.4540 59.7513 59.6026

الريال السعودي 4.7882 4.8121 4.8002

الدرهم الإماراتي 4.8893 4.9137 4.9015

ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439

الدينار البحريني 47.6389 47.8771 47.7580

ريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532

الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.5410 24.4763

الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047

اليورو 21.9356 22.0452 21.9904



