الخرطوم 1-3-2018م (سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس على النحو التالي :-
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18.0000
الين الياباني 0.1676 0.1684 0.1680
الجنيه الإسترليني 24.9376 25.0623 24.9999
الفرنك السويسري 19.0384 19.1336 19.0860
الدولار الكندي 14.0643 14.1346 14.0995
كرونة السويدية 2.1743 2.1852 2.1797
الكرونة النرويجية 2.2773 2.2887 2.2830
الكرون الدنماركي 2.9456 2.9603 2.9530
الدينار الكويتي 59.4540 59.7513 59.6026
الريال السعودي 4.7882 4.8121 4.8002
الدرهم الإماراتي 4.8893 4.9137 4.9015
ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني 47.6389 47.8771 47.7580
ريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.5410 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 21.9356 22.0452 21.9904