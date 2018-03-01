معتمد الليري بجنوب كردفان يطمئن على مصايف الرعاة في المناطق المحاذية لدولة الجنوب

الليري 1-3-2018م(سونا)- اطمأن معتمد محلية الليري بولاية جنوب كردفان خالد مختار حسن ولجنة أمن المحلية على مصايف الرعاة بمنطقتي كرندي 35 كلم واللميرة 40 كلم في الحدود مع دولة الجنوب حيث تلقوا تنويرا في حامية كرندي .العسكرية عن الأوضاع الأمنية في الشريط الحدودي .

ووقف الوفد على حجم مواعين المياه بالمنطقتين في ظل التزايد المستمر لحركة الرعاة بإتجاه المصايف .

كما وقف الوفد على عمليات التأهيل الجارية لحفير اللميرة بغرض تجهيزه لاستقبال حركة الرعاة الكبيرة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة .

وقال المعتمد في تصريحات صحفية إن هذه الإجراءات والتحضيرات تدخل في إطار الاستعداد لمقابلة حاجة الرعاة وتفاديا للتزاحم الذي حدث العام الماضي في مصادر المياه المحدودة بهذه المناطق .

وأكد سعي الحكومة في خطتها للعام الحالي لتوفير عدد من مصادر وخدمات المياه لشرب الإنسان والحيوان بالمناطق الحدودية كافة، معربا عن شكره لديوان الزكاة الاتحادي والولائي على مساهمته بعدد من محطات المياه لصالح الرعاة بالليري .

