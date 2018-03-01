النرجس البري أحدث علاج للسرطان من الطبيعة



بلجيكا 1-3-2018م (أ.ش.أ) -- كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون بلجيكيون، أن النرجس البري أحدث علاج للسرطان، لأنه يؤدي إلى تنشيط مسار المراقبة المضاد للورم .



ووفقاً للموقع الطبى الأمريكي، أوضح الباحثون من مختبر البيولوجيا الجزيئية البلجيكي أن النرجس البري يحتوي على مركب مضاد للسرطان يدعى "هيمانثامين"، يرتبط بـ"الريبوسوم"، وهي ماكينة نانونية ضرورية لبقاء خلايانا وللحفاظ على نموها الطبيعي .



في هذه الدراسة الجديدة، أظهر الباحثون أن النرجس البري يحتوي على مركب "هيمانثامين" الذي يعمل على تباطؤ نمو الخلايا السرطانية، إضافة إلى تفعيل مسار المناعة المضادة للورم، ما يؤدي للقضاء على الخلايا السرطانية.



وتقدم هذه الدراسة لأول مرة شرحا جزئيا للنشاط المضاد للورم من النرجس البري المستخدمة لقرون في الطب الشعبي، وفي المستقبل القريب، سيستخدمه فريق البحث كمركب رائد في العلاجات السرطانية.

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