وزير الدولة بالدفاع يعلن محلية كرينك بغرب دارفورخالية من الذخائر غير المنفجرة

الخرطوم 1-3-2018م(سونا)- أعلن الفريق أول ركن علي محمد سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع أن المناطق المسجلة بمحلية كرينك بولاية غرب دارفور خالية من الذخائر غير المنفجرة.

وأكد سيادته لدى مخاطبته أمس بمحلية كرينك احتفال المركز القومي لمكافحة الألغام بهذه المناسبة بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، وممثلي سفارتي اليابان وإيطاليا، ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات مكافحة الألغام بالسودان، أكد أن الدولة ماضية في إزالة الألغام ومخلفات الحرب تحقيقاً لإستراتيجيتها نحو سودان خال من الألغام ومخلفات الحرب وفق توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بحلول العام 2020م.

وقال إن نظافة كرينك من مخلفات الحرب تمهد الطريق نحو التنمية والإعمار والمحافظة على الأمن والسلام وتفتح الباب لاستثمار الأراضي الزراعية.

وأكد أن الوزارة ستبذل مزيدا من الجهود عبر المركز القومي لمكافحة الألغام بالتنسيق مع الولاية لتمكين السكان من العيش بصورة كريمة تجعلهم يباشرون نشاطهم التجاري والاقتصادي والزراعي والرعوي.

وقال "سنسعى لترسيخ ثقافة الأمن والسلام في عقول ووجدان الشعب وجعل مثل هذه القيم التي حثنا عليها دين الإسلام سلوكاً في معاملاتنا ومنهجاً لتربية الأجيال.

من جانبه حيا المهندس فضل المولى الهجا والي ولاية غرب دارفور تضحيات القوات المسلحة في الذود عن حمى الوطن وتحقيق الإنجازات المتتالية.

وأكد أن إعلان كرينك خالية من الذخائر غير المتفجرة يدعم جهود الدولة تجاه السلام وتعزيز الأمن والاستقرار.

وثمن الجهود التي بذلت من قبل وزارة الدفاع عبر المركز القومي لمكافحة الألغام في تحقيق هذا الإنجاز. وقال إن الولاية ودعت الحرب واتجهت نحو التنمية والإنتاج، مؤكداً تعاونهم مع كافة الجهات في هذا الصدد لجعل كافة محلياتها خالية من مخلفات الحرب، داعياً مواطني المحلية للمحافظة على أرضهم وصيانة أمنها من خلال نشر ثقافة التسامح والسلام والتعايش السلمي.

من جهته أكد العميد الركن عامر عبد الصادق أبوزيد المدير العام للمركز القومي لمكافحة الألغام أن محلية كرينك باتت خالية من الذخائر غير المنفجرة. وقال إن هذا الإنجاز من شأنه الإسهام في دفع جهود المركز للمضي قدماً وتحقيق المزيد بغية إعلان كافة ولايات دارفور خالية من مخلفات الحرب بما يعزز مسيرة التنمية والإعمار. وثمن سيادته جهود كافة الجهات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وأعرب الأستاذ رضوان النور مدير مكتب المركز القومي لمكافحة الألغام بولاية غرب دارفور عن فائق امتنانه بتحقيق هذا الإنجاز، مجدداً العزم على المضي قدماً لنظافة ما تبقى من المناطق المسجلة بالولاية بغية إعلانها خالية من الذخائر غير المنفجرة حتى يعيش إنسانها في سلام.

إلى ذلك أشاد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السيد إستيفن كوتسيس بجهود حكومة السودان في الاهتمام بملف مكافجة الألغام وإنفاذ البرامج الداعمة للأمن والاستقرار في ربوع البلاد، مؤكداً دعم حكومته للبرنامج للأغراض الإنسانية وتوصيل المساعدات للمواطنين.

يذكر أن أعيان ومواطني محلية كرينك قدموا وثيقة عهد وميثاق للمحافظة على الأرض واستثمارها بعد أن سلمتها لهم فرق المسح والإزالة خالية من الذخائر غير المنفجرة.

