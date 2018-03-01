حزب الحقيقة الفيدرالي بالنيل الأزرق يناشد القوى السياسية لإنجاح حملة جمع السلاح

الدمازين-1-3-2018م(سونا)- ناشد رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي بولاية النيل الأزرق الأستاذ موسى بله جبريل كافة القوى السياسية لدعم حملة جمع السلاح، وذلك عبر تبصير قواعدهم بأهمية جمع السلاح والمكاسب التي يحققها.

وأضاف بله فى تصريح لـ(سونا) أن جمع السلاح يسهم في بسط هيبة الدولة ومزيد من الأمن والاستقرار ،مؤكدا أن خلو الولاية من الصراعات والنزاعات يعتبر من المؤشرات الإيجابية لدعم مسيرة التنمية بالولاية.

من جانب آخر دعا موسى القيادات السياسية بالولاية إلى تقديم مبادرات فاعلة لدعم مسيرة السلام والتنمية بالولاية.

