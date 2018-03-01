الساعة الآن اليوم آخر تحديث 11:52:00 AM

أخبار محلية - سياسية

حزب الحقيقة الفيدرالي بالنيل الأزرق يناشد القوى السياسية لإنجاح حملة جمع السلاح

التاريخ : 01-03-2018 - 11:04:00 صباحاً
الدمازين-1-3-2018م(سونا)- ناشد رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي بولاية النيل الأزرق الأستاذ موسى بله جبريل كافة القوى السياسية لدعم حملة جمع السلاح، وذلك عبر تبصير قواعدهم بأهمية جمع السلاح والمكاسب التي يحققها.
وأضاف بله فى تصريح لـ(سونا) أن جمع السلاح يسهم في بسط هيبة الدولة ومزيد من الأمن والاستقرار ،مؤكدا أن خلو الولاية من الصراعات والنزاعات يعتبر من المؤشرات الإيجابية لدعم مسيرة التنمية بالولاية.
من جانب آخر دعا موسى القيادات السياسية بالولاية إلى تقديم مبادرات فاعلة لدعم مسيرة السلام والتنمية بالولاية.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء