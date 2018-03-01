تهاني الدبة من تونس تؤكد دعم السودان لقضايا اللاجئين وفاقدي الهوية

الخرطوم 1-3-2018م(سونا) - شارك السودان في أعمال مؤتمر الوزراء العرب المنعقد بالعاصمة التونسية تونس حول قضية الانتماء والهوية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وقالت مولانا تهاني تور الدبة وزير الدولة بالعدل رئيس الوفد المشارك في أعمال المؤتمر في كلمتها في فاتحة أعمال المؤتمر إن السودان من أوائل الدول التي نادت بتفعيل قوانين الهوية ومنح الجنسية وفق الاتفاقيات الدولية وظل ينادي ويعمل على حفظ وحماية حقوق المرأة والطفل وحقوق اللاجئين.

وأشارت وزيرة الدولة بالعدل إلى أن السودان ظل وعبر التاريخ يشكل مأوى باستضافته للاجئين من شتى بقاع الأرض منذ العام 1936 مبينة أنه وفي الوقت الراهن يستضيف السودان أكثر من 3 ملايين لاجئ من مختلف الجنسيات تم دمجهم في المجتمع السوداني وذلك بحسب توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة والتي بموجبها تم تعديل قانون الجنسية السوداني في الخامس والعشرين من فبراير الحالي من أجل تدعيم وتحسين أوضاع اللاجئين بالسودان.

وأكدت أن المؤتمر سيخرج بقرارات وتوصيات تعمل على تخفيف أعباء اللاجئين في الوطن العربي وحفظ حقوقهم وحقوق المرأة والطفل لتوفير حياة آمنة ، معربة عن أملها أن يؤتي المؤتمر أكله بضم فاقدي الهوية ودمجهم في المجتمعات وفق الإتفاقيات والتوصيات التي يؤمن عليها المؤتمر.



