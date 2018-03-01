تقارير المناطق التنظيمية بالمؤتمر الوطني بمحليات الجزيرة أمام وفود أمانة الاتصال التنظيمي الولائية

مدني في 1-3-2018م (سونا) - نفذت أمانة الاتصال التنظيمي بالتنسيق مع قطاع التنظيم بحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة صباح اليوم طوافاً تنظيمياً شاملاً غطى جميع محليات الولاية بغرض تجويد الأداء وتعزيز الجهود المبذولة لاستكمال مشروع حصر العضوية والوقوف على الأداء الإداري والتنظيمي والحزم الإدارية تنفيذاً لخطة العام 2018م .

وأعلن الأستاذ دفع الله الربح أمين الإعلام الناطق الرسمي باسم الحزب بالولاية في تصريح لـ"سونا" أن البرنامج إستهدف إعلاء قيم العمل والأداء التنظيمي المتميز وإزكاء روح العمل الجماعي واحترام التنظيم وشحذ الهمم من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وغرس قيم الخير والبر ورتق النسيج الاجتماعي وإثراء الساحة السياسية بالحراك التنظيمي لحزب المؤتمر الوطني بالولاية..

يذكر أن الطواف شمل المناطق التنظيمية بالمحليات حيث تمت مناقشة تقارير مفصلة حول الأداء التنظيمي قدمه رؤساء المؤتمر الوطني بالمحليات الذين أكدوا جاهزيتهم والتزامهم بإنفاذ كل المهام الموكلة إليهم من قبل الحزب.

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