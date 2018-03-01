والي الشمالية يتفقد مراكز البيع المخفض بالسوق الشعبي بدنقلا

دنقلا 1-3-2018م (سونا) - جدد المهندس علي العوض محمد موسى والي الشمالية مواصلة مجهودات حكومته في توفير وترقية الخدمات الأساسية ودعم برامج تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين وإكمال العمل الجاري في مشروع نظافة وتجميل مدينة دنقلا .

وأشاد سيادته خلال الجولة التي قام بها اليوم برفقة معتمد محلية دنقلا العميد أحمد أبوزيد وعدد من القيادات لمجمع البيع المخفض بالسوق الشعبي بمدينة دنقلا والتي وقف من خلالها على الخدمات التي يقدمها المجمع والمتمثلة في بيع السلع الاستهلاكية والخضر والفاكهة واللحوم الحمراء والبيضاء بأسعار مناسبة وذلك في إطار جهود حكومة الولاية الرامية نحو تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين وضبط ومراقبة الأسواق ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار .

كما اطمأن والي الشمالية من خلال زيارته لمجمع الشيخ الجميح لأمراض وجراحة وعلاج مرضى السكري بدنقلا على سير الترتيبات الجارية لافتتاح هذا المجمع خلال شهر مارس الجاري .

إلى ذلك وقف الوالي على عمليات النظافة والتشجير بشارع مطار دنقلا خاصة وأن الولاية تستعد لاستقبال مساعد رئيس الجمهورية الدكتور فيصل حسن إبراهيم بعد غد السبت .

وأشاد المهندس علي العوض محمد موسي والي الشمالية بجهود محلية دنقلا في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم في المجالات كافة مؤكدا دعم حكومته ووقوفها مع مشروعات وبرامج محلية دنقلا.

من جانبه أكد معتمد محلية دنقلا العميد أحمد أبوزيد أن زيارة والي الشمالية لهذه المواقع والمنشآت تمثل دفعة قوية لمسيرة التنمية والخدمات بالمحلية .

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