معتمد مدني الكبرى يقف على توفير احتياجات العاملين من الزيوت والدقيق

مدني 1-3-2018م (سونا) - قام اللواء الركن النعيم خضر مرسال معتمد محلية مدني الكبري يرافقه الأستاذ محمد الحسن رئيس نقابة العاملين بالمحلية وعدد من أعضاء النقابة بزيارة لمصنع الزيوت بمنطقة مارنجان الصناعية حيث تم توقيع اتفاق مع إدارة المصنع لتوفير احتياجات العاملين بالمحلية من الزيوت إلى جانب تبرع المصنع بعدد مائة جركانة زيت لنقابة العاملين .

و تفقد المعتمد المصنع مطمئناً على جودة وسلامة المنتج .

على صعيد آخر، قام المعتمد والوفد المرافق له بزيارة لوكيل شركة سيقا بولاية الجزيرة عمر عبد القادر الذي أعلن استعداده لتوفير احتياجات العاملين لكل أنواع وعبوات ومشتقات الدقيق حيث وجه السيد المعتمد بفتح نوافذ للبيع في جميع الوحدات الإدارية ليستفيد كل العاملين في المحلية .

وعلى صعيد آخر شارك اللواء الركن النعيم خضر مرسال معتمد محلية مدني الكبري صباح اليوم في حملة إصحاح بيئة بحي 114 بمشاركة كل إدارات المحلية حيث تمت إزالة الأنقاض وفتح الطرق ومداخل الحي ورش الذباب والباعوض ومكافحة الطيور البرقي وتسليم اللجنه الشعبية 300 شجرة مثمرة لغرسها داخل المرافق الخدمية والمنازل بالحي. كما قامت إدارة المياه بإصلاح كل الكسورات وتأهيل شبكة المياه ..

من جانبه أشاد المعتمد بإدارات المحلية والمواطنين في إنجاح حملات إصحاح البيئة التي أسهمت في عكس الوجه الحضاري للمحلية معلنا عن منح الحاجة خادم الله بخيت درع المحلية وجائزة مالية لتميزها بالنظافة للمنزل والحي .

وأعلن عن قيام حملة إصحاح بيئة كبرى السبت المقبل بمنطقة الدناقلة التابعة لوحدة الشبارقة الإدارية ..

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