نيويورك ستدفع 60 الف دولار لكل من ثلاث نساء أجبرن على خلع الحجاب

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نيويورك 1-3-2018م(أ ف ب )- وافقت مدينة نيويورك على دفع 180 ألف دولار الى ثلاث نساء أجبرهن شرطيون على خلع حجابهن لالتقاط صورة لبطاقة هوية قضائية، حسب ما أعلن مسؤولون الأربعاء.

وقالت محاميتهنّ تهاني عبوشي إن كل سيدة ستحصل على 60 ألف دولار بعد اتفاق تم التوصل اليه في بداية الأسبوع أمام محكمة فدرالية في بروكلين حيث أوقفت النساء الثلاث.

وصرّحت عبوشي لوكالة فرانس برس "انها خطوة في الاتجاه الصحيح"، مشيرة الى "الجهد المشترك" الذي بُذل لتحسين "دليل إجراءات" الشرطة.

وأوضحت متحدثة باسم الجهاز القضائي في مدينة نيويورك أن "تسوية هذه القضايا كانت لصالح كل الأطراف المعنيين".

وتم توقيف إحدى النساء الثلاث في 2012 فيما اوقفت الاثنتان الأخريان عام 2015 وتقدمت النساء الثلاث بشكوى ضد البلدية والشرطة في نيويورك.

ومذاك، تلقى الشرطيون في نيويورك تعليمات جديدة تسمح للموقوفات اللواتي يضعن غطاء دينيا على رؤوسهن بالذهاب الى غرفة منفصلة لالتقاط صورة لهنّ من قبل شرطية.

