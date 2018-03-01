وصول ثلاث بواخر محملة بالوقود ميناء بورتسودان خاصة بالجزيرة



مدني 1-3-2018م (سونا) - أعلن المهندس صلاح الإمام مدير إدارة البترول بولاية الجزيرة قرب إنفراج الفجوة بالوقود بالولاية مؤكدا على إستمرار الإمداد اليومي للمواد البترولية من بورتسودان الى الولاية وأن الأيام القادمه ستشهد إستقراراً في إمداد المواد البترولية معلنا عن وصول ثلاث بواخر مواد بترولية لميناء بورتسودان سعة 5 ألاف طن في إنتظار الترحيل للولاية .

وأقر الامام عن وجود بعض الفجوة في إمداد البنزين بالولاية حيث أن الإستهلاك اليومي للولاية 120 ألف جالون فيما وصلت للولاية أكثر من 80 ألف جالون بنزين تم توزيعها علي محطات الخدمة .

وأرجع الإمام في تصريح لـ( سونا) أزمة الوقود التي شهدتها الولاية هذه الايام نتيجة لدخول مصفاة الجيلي التى توفر الامداد لصيانة دورية و لتأخر عمليات ترحيل الوقود للولاية من بورتسودان بجانب الهلع الإستهلاكي والجشع التجاري إضافة التي توفر الإمداد اليومي للولاية من الوقود والتى أسهمت في خلق الأزمة حيث يتم الإمداد من المصفاة ومستودعات الشجره وتأخر ترحيل الوقود من ميناء بورتسودان .

وأقر الإمام أن إستهلاك الولاية يمثل 20% من الإستهلاك القومي حيث تستهلك الولاية يومياً 150 ألف جالون من الجازولين و120 ألف جالون من البنزين و300 طن من الغاز .

وكشف أن الولاية إستهلكت خلال العام 2017م 65 مليون جالون من الجازولين والبنزين حيث أن هنالك 120 الف مركبة مستهلكة بالولاية .

وأضاف إن خطة إدارته للعام 2018م تستهدف الإنتشار في التوزيع وزيادة محطات الخدمة معلنا عن إكتمال العمل في 140 كلم من الخط الناقل للمواد البترولية من الجيلي للولاية ومتبقي 80 كلم فقط لينطلق العمل في منتصف العام 2019م ليسهم في توفير مخزون إستراتيجي ..

س ص/ع و