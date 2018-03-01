حزب الدعم الوطني يدعو كافة القوى السياسية إلى العمل على إنفاذ مخرجات الحوار

الخرطوم 1 - 3 - 2018 م (سونا) - دعا حزب الدعم الوطني، كافة القوى السياسية إلى الالتفاف حول مصالح البلاد العليا بالعمل على إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، مؤكدا رضاه التام عن أداء حكومة الوفاق الوطني التي قال إنها أحرزت اختراقا ملحوظا في كثير من الجوانب خاصة تنفيذها لحملة جمع السلاح .

وقال رئيس الحزب اللواء معاش محمد الحسن خالد في تصريح (لسونا) إن تجربة الحوار الوطني كانت ناجحة وفريدة وجاءت من قرار شجاع في ظروف كانت الدولة في أمس الحاجة إليها، مشيدا بالقوى السياسية التي شاركت في الحوار بكل مسؤلية، وقال نشيد حتى بالذين لم يشاركوا فيه والآن أصبحوا جزءًا منه.

أما فيما يتعلق بأداء حكومة الوفاق الوطني فأكد محمد الحسن أن أداءها كان ممتازا خاصة وأن بعض الوزارات أحرزت تقدما ملحوظا في كثير من الجوانب فضلا عن أنها أفرزت قوة جديدة .

وأشاد بالإعداد الجيد للقوات المسلحة وإعادة ترتيبها وتقويتها وتسليحها وكذلك إنفاذ جمع السلاح والذي أتي أكله فأصبحت دارفور خالية من المشاكل، وشهدت عودة اطوعية للنازحين واللاجئين، لافتا إلى أن ذلك كله كان من توصيات الحوار الوطني، كما أشاد بأداء وزارة الخارجية، قائلا" كان لها دور كبير باعتراف العالم بالحوار الوطني، مبينا أن ذلك يدلل على نجاح تجربة الحوارالوطني .

وقال محمد الحسن على الرغم من أن المواطن يرغب في سرعة النتائج إلا أن ذلك يأتي بالتدرج حسب الأولوية الأهم ثم الأهم، مشيرا إلى أن هناك بعض المهددات الأمنية قد تكون سببا في تعطيل التنفيذ، وأضاف (نحن كجهاز رقابي راضون كل الرضا عن الأداء الحكومي بالرغم من المهديدات الأمنية التي طرأت والظروف الاقتصادية التي حدثت نتاج الضغوطات العالمية ،وإننا إذ ندعو كل القوى السياسية بالتماسك والصبر والمحافظة على الحوار الوطني والالتفاف حول القيادة حتى يتحقق الاستقرار، كما ندعو إلى دعم الرئيس البشير). وقال: (نحن في حزب الدعم الوطني نجدد دعمنا له لأننا كلفناه رئيسا للآلية).

وجدد محمد الحسن الدعوة لعرمان ومالك عقار وجبريل ومني وكل المعارضين إلى ضرورة تقديم تنازلات، كما قدمت الحكومة كثيرا من التنازلات والالتحاق بركب السلام، مبينا أن الدولة محتاجة إلى جميع أبناءها من أجل استغلال مواردها الكبيرة في الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن وغيرها.

