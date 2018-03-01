والي نهر النيل يوجه بالتعامل بحزم لتنفيذ قانون الاجراءات المالية والمحاسبية

عطبرة 1-3-2018 م ( سونا) - وجه والي ولاية نهر النيل اللواء حقوقي حاتم الوسيلة أجهزة المراجعة وضبط المال العام بالتعامل بحزم لتنفيذ قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسد كل الثغرات أمام محاولات الفساد المالي بالولاية.

وقال خلال إفتتاحه لمقر ديوان المراجعة الداخلية بالدامر اليوم ، إن تمكين المراجعة واستقلاليتها يجئ ضمن الحزمة الاقتصادية التي إتخذتها حكومته مؤخرا لترشيد الصرف وحماية المال العام مؤكدا على أهمية الالتزام بالشفافية والمؤسسية.

وهنأ الاستاذ كمال الدين إبراهيم عبد الرحمن رئيس المجلس التشريعي بالولاية ، الولاية بالتعديلات الأخيرة التي حققت للمراجعة إستقلاليتها وطالب بإختيار العدد المناسب وتحسين بيئة العمل وتوفير التقنيات اللازمة ومواصلة التدريب مؤكدا على أن إهدار المال العام والموارد يعتبر أسوأ أنواع الفساد لجهة أن المخالفات والاختلاسات يمكن كشفها من خلال المراجعة.

من جهته إعتبر وزير المالية والاقتصاد بالولاية الاستاذ عثمان أحمد يعقوب إستقلال المراجعة الداخلية خطوة جادة لتعظيم الايرادات وضبط المال العام معلنا أن عمل المراجعة سيخضع لتقييم ربع سنوي وحركة دائرية للمراجعين .

وقال إن القانون الذي تمت إجازته مؤخرا من قبل المجلس التشريعي أدى الى ترفيع الادارة الى ديوان مستقل ومحايد يتبع إشرافا لوزير المالية مشيرا الى أن القانون يمنع إستلام المراجع لأي مبلغ مالي من الوحدة التي يعمل بها .

وشدد على أن هذا القرار ملزم أيضا لمديري الوحدات والمؤسسات بالولاية.

س ص/ع و