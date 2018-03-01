وزير النفط والغاز : شركة بتروناس تعد شريكا استراتيجيا والتعاون معها نموذجا ناجحا

الخرطوم في 13-2018م (سونا) - بدأت بوزارة النفط والغاز، اليوم، المباحثات المشتركة بين وزارة النفط وشركة بتروناس الماليزية، وذلك للولوج في المربعات الجديدة في مجالات النفط والغاز، وذلك برئاسة د. عبد الرحمن عثمان، وزير النفط والغاز والمدير القطري للشركة بالسودان بحضور مسؤول الاستكشافات النفطية الماليزي في إفريقيا مستر اذهان يوسف .

ووصف وزير النفط والغاز، الاستثمارات الماليزية بالأنموذج الناجح، مرحباً بالمزيد من الاستثمارات الماليزية بالسودان ، فيما أوضح جهود وزارته في العمل على تحديث القطاع وإدخال تقنية المسوحات الحديثة، لافتا إلى استمرارية تطوير أساليب العمل للدفع بالمزيد من الإنتاج النفطي .

وأضاف السيد الوزير أن ما يتمتع به السودان من إمكانيات نفطية تؤهله للعودة للمربع الذهبي في الإنتاج النفطي ، مشيراً إلى أن هنالك مناطق محددة تستهدفها لتوفير معلومات تمكن المستثمرين من الولوج في الاستثمار.

وقال إننا نأمل في بتروناس كشريك إستراتيجي معنا في التوسع في تلك المجالات.

من جانبه أكد رئيس الشركة بالسودان رغبة الشركة في الدخول في المربعات الجديدة، وقال إننا لمسنا جدية ، مشيراً إلى التعاون المستمر مع وزارة النفط والغاز .

وقال إن زيارة الوفد جاءت نتاج للمباحثات الناجحة التي تمت على هامش مؤتمر النفط الذي انعقد بـأبو ظبي في نوفمبر الماضى .

من جانبه عبر رئيس الوفد الماليزي عن تأكيد شركة بتروناس على إقامة علاقة ناجحة وأستراتيجية، وقال إننا ما زلنا شركاء مع السودان، مشيراً إلى أن الولوج في المربعات الجديدة سيدفع بالارتقاء بالتعاون للاستفادة من الموارد النفطية الضخمة التي يتمتع بها السودان مما يدفع بالتوسع في الإستثمارات .

س ص/ع و



