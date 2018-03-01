مؤشر الخرطوم للأوراق المالية يغلق مرتفعا عند 4668.776 نقطة

الخرطوم 1-3-2018م(سونا) - أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مرتفعاً عند 4668.776 نقطة .

و مقارنه بتداول اليوم مع امس فقد شهد هذا اليوم إرتفاع حجم التداول من 22.226.509 إلي 25.911.955 جنيه بنسبة إرتفاع بلغت 16.5 % . وإرتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 43.787 إلي 122.257 ورقة بنسبة إرتفاع بلغت 179.2 %.

وانخفض عدد الصفقات المنفذة من 128 صفقة إلي 111 صفقة بنسبة إنخفاض بلغت (13.2) % .

وشهدت حركة الاسعار في القطاع الصناعي إستقرار سعر سهم الوطنيه للبترول عند 7.68 جنيه.

وفي القطاع التجاري إستقرار سعر سهم الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة عند 21.03

وفي قطاع الإستثمار والتنمية إرتفاع سعر سهم شركة الوطنية لنظم التعليم المتقدم من 4.06 غلي 4.26 جنيه.

وفي الصكوك وصناديق الاستثمار إستقرار في سعر صكوك الاستثمار الحكومية (صرح) عند 100.54 جنيه

وفي قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفاع سعر إصدارة واحدة و إنخفاض سعر 3 إصدارت و إستقرار سعر 5 إصدارات وذلك من جملة 9 إصدارة تم تداولها اليوم.

