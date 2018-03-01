مصرع 120حوثيا في مواجهات بجبهة الساحل الغربي لليمن خلال يومين مصرع 120حوثيا في مواجهات بجبهة الساحل الغربي لليمن خلال يومين

حيس - اليمن1-3-2018م / وام / لقي 120من ميليشيات الحوثي مصرعهم في جبهات الساحل الغربي لليمن خلال اليومين الماضيين إثر قصف لمقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية

و دعم من القوات المسلحة الإماراتية ومواجهات مع المقاومة اليمنية وسط إنهيار في صفوف المليشيات وفرار عناصرهم .

وأفادت مصادر عسكرية وطبية يمنية بمقتل 120من ميليشيات الحوثي خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية في المواجهات التي تركزت المعارك فيها بين المقاومة اليمنية والقوات الاماراتية من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى في جنوب شرق الجراحي ومنطقة الهاملي.

وأوضحت المصادر أن معظم القتلى من ميليشيات الحوثي سقطوا بالغارات الجوية التي استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين في زبيد وأطراف الجراحي والتحيتا بالاضافة الى تدمير أليات ومعدات عسكرية .

وقصفت مقاتلات التحالف العربي وبإسناد من القوات الاماراتية تعزيزات عسكرية للحوثيين في مزارع تتحصن فيها الميليشيات وتقع شرق الجراحي كما قصفت المقاتلات تعزيزات للحوثيين في جبل راس كانت متجهة نحو الجراحي فيما قصفت مليشيات الحوثي أهالي مديرية الخوخة بقذائف "كاتيوشا" كانت قد أطلقتها من قرية الدنين ولم تسفر عن أي خسائر أو إصابات .

