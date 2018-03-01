تشريعي الخرطوم يجيز تقرير لجنة خدمات البيئة والصحة وخطة الوزارة للعام 2018م

الخرطوم 1-3-2018م (سونا)- أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسته اليوم برئاسة المهندس صديق محمد على الشيخ، رئيس المجلس، تقرير لجنة خدمات البيئة والصحة للعام 2017 وخطة الوزارة للعام 2018 م، قدمته الأستاذة الزهو الصادق أحمد، رئيس اللجنة.

وأكد بروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة لدى تقديمه تقرير أداء وخطة وزارته، أن البرامج التي تم تنفيذها من قبل الوزارة خلال العام 2017 م هي برامج في مجالات الصحة الوقائية والعلاجية، مشيرا الى التوسع في نقل الخدمة للأطراف وزيادة نسبة التغطية في الرعاية الأولية حيث بلغت التغطية فيها نسبة 85 %.

وأشار حميدة إلى التطور الملحوظ في مجال الطب العلاجي والتوسع في غسيل وزراعة الكلى وعمليات القلب

إضافة إلى التطور في المعامل والأجهزة والمعدات بالمرافق الصحية بالولاية.

وأوصى التقرير بضرورة تكثيف حملات الإشراف على المراكز والمستشفيات الحكومية والخاصة والاهتمام بتأهيل المديرين الطبيين إداريا إضافة إلى الاهتمام بتدريب الكوادر الطبية وأهمية المراجعة الدورية للأجهزة والمعدات الطبية وتوفير الأجهزة والأدوية المنقذة لمرضى الجهاز التنفسي إلى جانب مراجعة حضانات الأطفال بالمستشفيات لتتناسب مع عدد المواليد بالولاية.

من جانبهم ثمن أعضاء المجلس الجهود المبذولة من قبل الوزارة في ترقية وتطوير العمل الصحي، مطالبين بضرورة تحسين البيئة الصحية بالمستشفيات الحكومية وتوفير الخدمات والكوادر الطبية بأطراف الولاية، داعين إلى أهمية التوسع في سياسة توطين العلاج بالداخل وتوفير التدريب اللازم للكوادر الصحية، مشددين على الاهتمام بالصحة النفسية وتوفير مراكز الاكتشاف المبكر للإعاقة.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين وإزالة التقاطعات في المجال الصحي حتى تتمكن الوزارة من أداء دورها على الوجه الأكمل في تطوير الخدمات الصحية بالولاية .

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