مكاوي يبحث إمكانية دخول السعودية والقطاع الخاص في إستثمارات في قطاع النقل البحري

الخرطوم 1-3-2018م(سونا)- أكد وز وزير النقل والطرق والجسور المهندس مكاوي محمد عوض، أهمية التطوير في كافة وحدات قطاع النقل والطرق والجسور موليا أهمية كبرى لمجالات النقل البحري ومجالات بناء السفن والمواني، مشيرا إلى أن السودان يتمتع بشريط طويل على البحر الأحمر.

وبحث الوزير لدى لقائة بمكتبه بالسفير السعودي لدى الخرطوم حسن بن علي، ، إمكانية دخول المملكة العربية السعودية وشركات القطاع الخاص في استثمارات في قطاع النقل البحري بالسودان والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسودان لبناء موانيء جديدة على شواطيء البحر الأحمر.

من جانبه أعرب السفير السعودي عن رغبتهم في تطوير العلاقات السودانية السعودية وتحقيق منافع متبادلة ، مشيرا إلى أن المملكة وبما لها من إمكانيات وخبرات متراكمة يمكن أن تحقق نجاح كبير في استثماراتها بالسودان لا سيما إذا ما أخذنا في الاعتبار الموقع الجغرافي المتميز للسودان.





