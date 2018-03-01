وزير الثروة الحيوانية بالقضارف يؤكد انحيازه لقضايا الرعاة

القضارف في 1-3-2018م (سونا) - أكد المهندس عمر موسى، وزير الثروة الحيوانية والسمكية بولاية القضارف انحيازه التام لقضايا الرعاة والوقوف معه بقوة لتنمية هذا القطاع .

ووجه لدى مخاطبته اللقاء النوعي الذي جمعه مع الرعاة بغابة السنط بمنطقة العبيك بحضور معتمد القلابات الغربية دكتور إدريس إبراهيم وعدد من المسئولين، وجه بتقديم الخدمات البيطرية اللازمة للرعاة بالمنطقة، مؤكدا سعي الوزارة لإقامة مركز بيطري يقدم الخدمات البيطرية إلى جانب الإرشاد والتوجيه، داعيا إلى أهمية استخدام التقانات الحديثة والتكنلوجيا في تربية الحيوان لزيادة الإنتاج ، مشيرا الى ان الدولة تعول على الثروة الحوانية لرفد الخزينة العامة.

من جهته دعا معتمد القلابات الغربية إلى أهمية الالتزام بالقوانين وعدم تجاوز المسارات المحددة، كما دعا الرعاة إلى أهمية التعليم خاصة الأبناء الصغار، مشيرا في ذلك إلى البرنامج الذي تتبناه الدولة لمحو الأمية الذي يهدف إلى فتح مراكز للتعليم للجميع، مجددا وقفتهم مع قضايا الرعاة المختلفة.

من جهته استعرض ممثل الرعاة زكريا محمود عددا من القضايا التي يواجها الرعاة التي تتمثل في تحديد المسارات والنزل إضافة إلى الخدمات البيطرية إلى جانب بعض الاشكالات والتقاطعات القانونية بمناطق الرعي في منطقة الدندر والحدود الإثيوبية، مؤكدا التزامهم التام بتوجيهات الوزارة والالتزام بالمسارات المحددة .



