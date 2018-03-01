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أخبار محلية - سياسية

رئيس الوزراء يترأس إجتماع رؤساء القطاعات الوزارية

التاريخ : 01-03-2018 - 02:34:00 مساءً
الخرطوم 1-3-2018م (سونا)-رأس النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، اليوم، إجتماع رؤساء القطاعات الوزارية، نواب رئيس مجلس الوزراء، بحضور أحمد سعد عمر، وزير مجلس الوزراء، وجمال محمود، وزير الدولة بالمجلس.
وأوضح د. أحمد بلال، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أن الاجتماع ناقش أداء القطاعات الوزارية وموقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة ز
وأبان أن الاجتماع تناول أيضا السياسات والإصلاحات الاقتصادية، وقال إن النائب الأول وجه بضرورة الاهتمام بمعاش الناس والعمل على إنفاذ مخرجات الحوار على المستويات المختلفة.
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