

واشنطن 1-3-2018م (أ ش أ) -- حذرت دراسة طبية من تراكم الدهون بمناطق (البطن والخصر )، لدى المرأة ما يعرضها لمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، مقارنة بتراكم الدهون في مناطق أخرى .



قال الدكتور ديفيد ساني، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة واشنطن: "تُبين نتائجنا أهمية توزيع الأنسجة الدهنية في الجسم؛ خاصة النساء، ما يمكن أن يعطينا مزيدا من المعلومات حول عوامل الخطر المعنية بالإصابة بالأزمات القلبية الناجمة عن البدانة المفرطة، كارتفاع مؤشر كتلة الجسم، والذي يعد مؤشرًا هامًا يعتمد على قياس الطول والوزن".

وأشار شاني إلى عدم وجود علاج طبي في الوقت الراهن يركز على التخلص من الدهون المتراكمة في البطن.

وشدد الباحثون على أن الفحص المكثف لخطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكر بين من تميل هيئة أجسامهم على شكل التفاح يساعد في الوقاية من أمراض القلب خاصة بين النساء.



وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن 40% من النساء حول العالم يعانين من زيادة الوزن و15 % يعانين من السمنة المفرطة.



وشدد الباحثون على أن البدانة تزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم وكذلك احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري وبعض أنواع السرطان.



