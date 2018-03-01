الإصابة بدوالي الساقين تزيد احتمالات الإصابة بالجلطات الدموية



نيويورك 1-3-2018م (أ ش أ) -- حذرت دراسة طبية أن الإصابة بدوالي الساقين قد تزيد من احتمالات الإصابة بالجلطات الدموية، وأوضح الباحثون أن جلطات الساقين يمكن أن تهدد حياة الإنسان في حال انتقالها إلى القلب أو الرئتين .

وقال الباحث شيو لون تشانج أستاذ أمراض القلب لمستشفى نيويورك: "إن الدوالي ليست مجرد شكل بغيض، لكنها قد يصاحبها خطر الإصابة بأمراض أكثر خطورة"، مؤكدا أن الدوالي حالة شائعة تؤثر على نحو 23% من البالغين الأمريكيين، ما يتطلب خضوعهم لمراقبة دقيقة وتقييم مبكر.



ومن بين مجموعة من أكثر من 425 ألف شخص، نصفهم يعاني من دوالي الأوردة، وجد فريق البحث، ارتباط الحالة مع 5.3 مرة خطر متزايد من تجلط وريدى عميق .

وتابع تشانغ "لا يعرف الكثير عن الدوالي وخطر هذه الأمراض الأخرى، إلا أنه من المؤكد وجود علاقة وثيقة بين دوالي الساقين وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات الدموية المهددة للصحة".



ووجد الباحثون اتجاهًا لزيادة خطر الانسداد الرئوي، وتضييق شرايين الساق، بين أولئك الذين يعانون من الدوالي .



