السودان يؤكد اهتمامه بحماية الأطفال خاصة في مناطق النزاعات

الخرطوم في 1-3-2018م(سونا)

أكد مولانا هشام الدين عثمان إبراهيم مساعد أول النائب العام أن السودان يولي اهتماما كبيرا لمسألة حماية الأطفال في جميع مناطق النزاعات لا سيما في المناطق التي تتأثر بالنزاعات المسلحة وأضاف خلال لقائه السيدة السيدة فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، بمقر النيابة العامة وبحضور الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة وعدد من رؤساء النيابة العامة، أضاف أن هذا الاهتمام نابع من التزامات السودان القانونية والخطة المجازة في هذا الشأن قبل أن يكون ذلك نابعا من القانون الدولي أو من مطالبة المنظمات الدولية.

وأشار مولانا هشام إلى أن النيابة العامة حريصة على إقرار الحماية الكاملة للأطفال بمناطق النزاعات المسلحة عبر إنشاء العديد من النيابات وبخاصة التابعة لمكتب المدعي العام لجرائم دارفور.

وشدد مساعد أول النائب العام خلال اللقاء على حرص النيابة العامة على تقديم الذين يرتكبون جرائم ضد الأطفال للعدالة حيث تأتي الحماية في أولوية اهتمامات النيابة العامة، مؤكدا الحرص على التعاون الدولي البناء مع المنظمات الدولية العاملة في السودان وخارجه من أجل حماية الأطفال.

من جانبها أشادت المسؤولة الأممية بالجهود المبذولة من قبل النيابة العامة وخاصة في إطلاق سراح الأطفال الذين شاركوا في العمليات العسكرية من قبل الحركات المسلحة.

وفي ختام اللقاء أشار الطرفان إلى تطابق وجهات النظر حول ضرورة إقرار برامج لبناء القدرات السودانية ذات الصلة بحماية الأطفال من مخاطر الأفعال المرتبطة بالنزاعات المسلحة.