النائب الأول لرئيس الجمهورية يطلع على نتائج زيارة وزير النقل لتشاد

الخرطوم 1-3-2018م (سونا)-

اطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، على نتائج زيارة وزير النقل والطرق والجسور لدولة تشاد مؤخرا والجهود الجارية لربط البلدين بالطرق والسكة حديد.

وأوضح المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور في تصريحات صحفية أنه أطلع النائب الأول على مشروعات الطرق والسكة حديد التي تربط بين السودان وتشاد، مشيرا إلى مشروع خط السكة حديد الذي طرحه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إبان مشاركته في القمة الإسلامية في السنغال والذي يربط بين بورتسودان وإنجمينا مبينا، أن هذا الخط من الأهمية بمكان باعتبار أنه سيعمل على ربط السودان بدول غرب إفريقيا.

وقال إن اللقاء بحث سير مشروعات الطرق بين السودان وتشاد، مبينا أن طريق نيالا كاس زالنجي سيكتمل العمل فيه بنهاية هذا العام بجانب طريق الفاشر كتم أمبرو الطينة والذي يسير العمل فيه حسبما هو مخطط له.



