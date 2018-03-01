وزير المالية بالنيل الأزرق يؤكد جاهزيته لاحتضان المشروعات المدرة للدخل





الدمازين 1-3-2018(سونا)

أكد العميد شرطة آدم محمد الأمين وزير المالية والاقتصاد والتنمية البشرية بالنيل الأزرق أن الوزارة جاهزة لاحتضان المشروعات المدرة للدخل وخاصة تلك التي تستهدف المرأة.

جاء ذلك خلال مخاطبته حفل تدشين وتسليم مشاريع ادرار الدخل والتمكين الاقتصادي للنساء في السلام والأمن، وأرجع الوزير تسليم المشروعات للمرأة لأنها تقود المجتمعات بالتعلم والتدبير الاقتصادي وشكر القائمين على المشروع مممثلاً في مركز دراسات السلام ومنظمة مشاعل وجامعة الخرطوم - معهد البحوث والدراسات الإنمائية وجامعة النيل الأزرق .



وأجرت وكالة السودان للأنباء (سونا) استطلاعا مع المستفيدين في حفل تدشين وتسليم مشاريع إدرار الدخل والتمكين الأقتصادي للنساء في السلام والأمن بولاية النيل الأزرق،.

حيث قالت المستفيدة رضية صالح موسى ، إنه تم تمليكها مشروع ثلاجة لبيع الأيسكريم والثلج وهي أم لـ4 أطفال بهدف إعالة أطفالها وإدخال الربح من المشروع. وأوضحت المستفيدة أفكار أحمد أنه تم تمليكها مشروع ثلاجة لبيع الأيسكريم بسبب غلاء المعيشة وزيادة قيمة الإيجار لمنزلها واحتياجها لمزيد من الدخل الإضافي وتحقيق الربح من المشروع.



وأبانت المستفيدة أم كثلوم آدم سعد، أنه تم تمليكها مشروع مواد غذائية لإنشاء دكان بالمنزل وأشادت بالمشروع لإعالة أبنائها. وأضافت المستفيدة سامية آدم محمد انها تحصلت على مشروع تربية مواشي للسعاية وزيادة الإنتاج ثم بيع المواشي لرفع دخلها.



ولفتت المستفيدة آمنة علي سعيد الزبير إلى أنها تسلمت مشروعا لمواد بناء تحوي حطب بناء لبيعها بالمنزل ، منوهة إلى أن الفائدة من المشروع هي مساعدة أبنائها وإدرار دخل مجزٍ لأسرتها.

يذكر أن من المشاريع المصاحبة أيضا بيع الفحم والحطب للمستفيدات بالمنازل.