نائب رئيس الجمهورية يرأس اجتماع المجلس الأعلى للهجرة وضبط الوجود الأجنبي

الخرطوم 1-3-2018م (سونا) - رأس نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للهجرة وضبط الوجود الأجنبي، بحضور ممثلين عن الجهات ذات الصلة.

وأوضح وزير الداخلية الفريق د. حامد منان في تصريحات صحفية أن الاجتماع أمن على ضرورة ضبط الوجود الأجنبي عبر استراتيجية موحدة تشمل كافة الجهات المعنية بالوجود الأجنبي لإحكام السيطرة في هذا الشأن.

و توقع وزير الداخلية أن يتم حصر الوجود الأجنبي بالبلاد خلال ثلاثة أشهر عبر خطة وضعتها الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة ستركز في عملها على ضبط المعابر والمنافذ الحدودية بجانب وضع خطة للتعامل مع اللاجئين بالبلاد .