وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية تمتدح تجربة مصرف الادخار

الخرطوم 1-3-2018 (سونا)-

أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة بالشؤون الاقتصادية بالكويت هند براك صبيح بتجربة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية في انفاذ سياسات الدولة فيما يلي الجانب الاجتماعي.

ودعت لدى زيارتها للمصرف بحضور وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية مشاعر الدولب الى المزيد من التنسيق بين الدول العربية لتبادل التجارب الناجحة في مجال تنمية وتطوير المجتمع والحد من معدلات الفقر.

ونادت الوزيرة الكويتية بأهمية حوسبة المعلومات وبيانات العمل الاجتماعى في الدول العربية، وحثت كافة الدول العربية على تمليك المنظمات الدولية العاملة في المجالات التنموية المعلومات والبيانات الخاصة بالإحصاءات السكانية و التنمية الاجتماعية حتى يستفيد المواطن العربي من الدعم الفني الذي تقدمه تلك المنظمات.

وقالت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية مشاعر الدولب إن السودان له تجربة جيدة في المجال الاجتماعي، وأبانت أن التعاون بين الحكومات في الدول العربية سيخدم جهود المؤسسات المعنية في تلك الدول وأوضحت أن وزارتها تقدم الدعم الاجتماعي النقدي لأكثر من (600) ألف أسرة سنوياً.

ومن جانبه قدم الأستاذ الزين عمر الحادو مدير عام مصرف الإدخار والتنمية الاجتماعية تجربة المصرف في تقديم التمويل الأصغر والتمويلات ذات البعد الاجتماعي، مشيراً إلى قدم هذه التجربة والتي قال إنها امتدت لأكثر من أربعة عقود، وقال إن المصرف له حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية يقدم من خلالها التمويل لمختلف الشرائح الضعيفة في المجتمع وفقاً لضمانات مصرفية ميسرة تصل إلى 14 نوعاً من الضمانات التي أقرها بنك السودان المركزي ومن ثم قام بتعميمها على بقية المصارف العاملة بالبلاد، وأشار إلى أن المصرف يعمل من خلال (61) فرعاً وتوكيلاً تغطي ولايات السودان الـ(18).

وكانت عدد من الوحدات التابعة لوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية قد عرضت تجاربها في إسناد العمل الاجتماعي للدولة من بينها ديوان الزكاة والصندوق القومي للمعاشات أمام الوفد الكويتي الذي قادته وزيرة الشؤون الاجتماعية وضم السفيرين السوداني والكويتي وعدد من المسؤولين بدولة الكويت الشقيقة.