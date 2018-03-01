وزير الدولة بوزارة الدفاع يؤكد التزام القوات المسلحة الصارم بالاتفاقيات والمواثيق الدولية

الخرطوم1-3-2018م ( سونا ) -

أكد الفريق أول ركن علي محمد سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع التزام القوات المسلحة الصارم بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق وحماية الأطفال، مشيراً إلى التطور التشريعي الكبير الذي حدث في قانون القوات المسلحة الذي تضمّن فصلاً كاملاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وإدماج قانون النزاعات المسلحة في أوامر العمليات الحربية.

جاء ذلك لدى استقباله اليوم بمكتبه فريجينيا غامبا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة التي تزور البلاد هذه الأيام للاطمئنان على التقدم المحرز في اتفاقية خطة العمل لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة الموقعة بين حكومة السودان والأمم المتحدة في مارس 2013م.

وأشــــار ســــالم إلى النشـــاط الـــذي تقوم به وحدة حقوق الطفل بالقوات المسلحة والتي تعمل بالتنسيق مع شركاء حماية الطفولة على المستويين الوطني والدولي، حيث أسهمت منذ إنشائها في عام 2007م في إعادة مئات الأطفال الذين كانت تصطحبهم الحركات المتمردة إلى ذويهم، وتنفيذ أكثر من (60) فعالية تدريبية في مجال وحقوق الطفل استفاد منها أكثر من (3000) فرد من أفراد القوات المسلحة.

من جانبها أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بجهود القوات المسلحة والتزامها باتفاقية خطة العمل، حيث أكدت أن زيارتها الميدانية لعدد من الولايات تضع السودان كدولة قائدة لهذا المجال على المستوى الإقليمي، ودعت إلى المحـافظة على آليـــات العمـــــل التي أفرزتها تجـــربة تطبيق إتفاقية خطة العمل، مثل حملة رفع الوعي وبناء القدرات وبرامج التدريب، وتطوير الخطة التشغيلية إلى خطة عمل قومية لحماية الأطفال.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع حضره كل من الفريق أول ركن السر حسين بشير حامد المفتش العام بالقوات المسلحة، والفريق الركن جمال عمر محمد رئيـس هيـئة الاستخبارات، واللــواء نجم الدين عثمان مدير إدارة القضاء العسكــــــري، والعقيد حقوقي دكتور معتز فضـــل رئيس وحــــدة حقـــــوق الطفل بالقــوات المسلـــحة، والأستــاذة سعــــــــاد عبد العـــــال الأمين العــــــام لمجلس رعــــاية الطفـــولة، إضــــافة إلى الســــــيد عـــبد الله الفـــاضل الممثــل القطـــري لليونيسيف في السودان.