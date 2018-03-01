مجموعة سعودية تبدي رغبتها في خلق منصة إلكترونية بميناء بورتسودان

الخرطوم 1-3-2018 (سونا)-

أبدت مجموعة محطة بوابة البحر الأحمر الاستثمارية رغبتها في الاستثمار في مجال الحاويات بميناء بورتسودان وخلق منصة إلكترونية للتعامل مع الحاويات.

فيما أكد الفريق أول د. محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ـ خلال لقائه اليوم بمكتبه سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان ووفد مجموعة محطة بوابة البحر الأحمر ـ أكد حرص السودان على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة، مشيراً إلى خصوصية العلاقات بين البلدين ووصفها بالراسخة والإستراتيجية.

وأشار إلى اهتمام الحكومة بتحديث العمل بميناء بورتسودان لأهميتها الاقتصادية للبلاد ولدول الإقليم بوصفها المنفذ البحري الرئيس للتجارة الخارجية وحركة المسافرين، وقال إن العمل الإلكتروني يحد من التهريب ويسهم في دعم الاقتصاد، مؤكداً الاهتمام بالعمالة داخل الميناء.

من جانبه أمن السفير السعودي علي حسن جعفر على إستراتيجية العلاقات بين البلدين والحرص على تطويرها.

من ناحيته أبدى رئيس مجموعة محطة بوابة البحر الأحمر عامر عبد الله رغبة المجموعة في خلق منصة إلكترونية بالميناء وبناء مناطق على الحدود لتكون محطات لوجستية لتتبع الحاوية عبرغرفة تحكم تضم كآفة جهات الاختصاص لتسهيل الرقابة الإلكترونية لدخول الحاويات وكشفها بشفافية ومتابعتها منذ دخولها إلى خروجها، مؤكداً أهمية استكمال علاقات التجارة بين المملكة والسودان وتعزيز تجارة الصادر والوارد.

وأكد عامر التزام المجموعة بإستيعاب العمالة الموجودة بالميناء وتأهيلها في سياق الاهتمام بالجانب الاجتماعي والإنساني وتطويرالعنصر البشري، واستعرض خبرات المجموعة في مجال الاستثمار في البنى التحتية وتحديث مناولة الحاويات بميناء جدة.