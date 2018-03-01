ممثل والي غرب دارفور يخاطب الجمعية العمومية لقيام أول اتحاد للصحفيين بالولاية

الجنينة 1-3-2018م (سونا) -

خاطب الأستاذ مختار عبد الكريم آدم برمة وزير الثقافة والإعلام والاتصالات ممثل والي غرب دارفور اليوم بقاعة الشهيد محمد زين عز الدين الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية لقيام أول اتحاد للصحفيين بولاية غرب دارفور ، بحضور عدد من الوزراء والمعتمدين والإدارة القانونية بالولاية و قادة الأجهزة الرسمية وأمين الولايات بالاتحاد العام للصحفيين السودانيين

وأوضح ممثل الوالي في كلمته أن قيام الاتحاد نقطة تحول وضربة بداية قوية لانطلاقة العمل الصحفي بالولاية، مبينا ضرورة تناول قضايا المجتمع والبحث مع كافة الأجهزة في كيفية اسناد الدولة في مختلف المجالات.

وأشار إلى الدور الكبير الذي ظلت تلعبه الصحافة في تغيير المجتمعات وتشكيل اتجاهات الرأي العام وحمل الصحفيين في الولاية لعب دور في إحداث التحول الإيجابي في الولاية والعمل على ضبط إيقاع للعمل الصحفي بتناول القضايا بمهنية كاملة، معلنا الاستعداد للتعاون مع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين لتدريب صحافيي الولاية من أجل تمكينهم ورفع قدراتهم من أجل تناول القضايا بحصافة، وأكد أن المشاركة الكبيرة من أعضاء حكومة الولاية والقيادات المختلفة في الجلسة الافتتاحية تؤكد الاهتمام الكبير من الولاية حكومة وشعبا بقضايا الإعلام والصحافة عامة، ودعا صحافيي الولاية إلى تناول نبض المجتمع بجانب الأنشطة الرسمية لعكس وجه الولاية بصورة حقيقية للرأي العام العالمي والقومي والمحلي.

من جانبه أبان الأستاذ محمد عبد الرحمن محمد أحمد معتمد محلية الجنينة عن بالغ سعادته بميلاد أول اتحاد للصحفيين في الولاية وأن تشهد مدينة الجنينة ميلاد التاريخ الجديد للصحافة في الولاية، متناولا تاريخ الصحافة السودانية ودورها في إحداث التغيير في المجتمع وصولا إلى المرحلة الحالية التي شهدت تطورا في مجال عمل الصحافة، وقال إن الاتحاد الجديد في الولاية تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة بحكم الموقع الذي تتميز به الولاية باعتبارها بوابة البلاد لغرب إفريقيا ودعا إلى الترويج للمقومات والموارد والميزات التفضيلية التي تزخر بها الولاية كهم أساسي، وأبان أهمية تناول القضايا من الواقع وليس من الشائعات.

من جانبه أشار الأستاذ أحمد الشريف ـ أمين شؤون الولايات بالاتحاد العام للصحفيين السودانيين إلى أن ميلاد اتحاد صحفيين في الولاية الحدودية رسالة إلى العالم أجمع بأن دارفورأصبحت آمنة ومستقرة وحمل تهانئ رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لصحفيي الولاية بانعقاد الجمعية العمومية وقيام الاتحاد بوفاق تام دون أي منازعات وقال إن الاتحاد يهدف من إنشاء الاتحادات الولائية لجمع الصحفيين في جسم واحد يخدم المجتمع والوطن والصحفيين، مشيرا إلى أن الأهداف العامة من إنشاء الاتحادات تتمثل في خدمة الوطن والمواطن لقيادة مسيرة التنمية وبناء شراكة ذكية مع الحكومة دون أن يكون الاتحاد تبعاً لها، وأبان الأستاذ أحمد الشريف أن للصحافة دوراً كبيراً في الارتقاء بالامم وترجمة واقعها للرأي العام وتوقع ان يقدم اتحاد صحافيي الولاية خدمة كبيرة للمجتمع داعياً حكومة الولاية إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد الجديد من أجل القيام بالأدوار الكبيرة التي تنتظر الصحفيين في الولاية بالنصح والإرشاد والمشورة للسلطات المختلفة.

وكان الأستاذ محمد يوسف إبراهيم قد خاطب الجلسة الافتتاحية إنابة عن اللجنة التمهيدية لقيام الاتحاد مستعرضاً الجهود التي بذلتها اللجنة للوصول إلى قيام الاتحاد، مشيداً بالتجانس الكبير بين الصحفيين في الولاية ووقوف حكومة الولاية والأجهزة الرسمية المختلفة مع اللجنة التمهيدية في القيام بواجباتها وثمن الدور المتعاظم للاتحاد العام للصحفيين السودانيين واستعرض الخطوات التي اتبعها الصحفيون في الولاية لقيام جسم يجمع الصحفيين طوال السنوات السابقة وأكد أن صحفيي الولاية سيتحملون المسؤولية كاملة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد عامة وولايات دارفو بصورة خاصة بعد أن شهدت استقراراً أمنيا ًبفضل جمع السلاح وبسط سيادة حكم القانون.

هذا وقد جاء المكتب التنفيذي لأول اتحاد للصحفيين في الولاية على هذا النحو بخيت حسن علي رئيساً ومحمد يوسف إبراهيم نائباً للرئيس ومحيي الدين زكريا محمد أميناً عاماً وعبد الرحمن محمد أحمد نائباً له وعبد الله أبكر محمود أميناً للمال وسامية آدم علي أمينة للشؤون الاجتماعية ويوسف عبيد الله الزبير أميناً لأمانة التدريب وآدم جمعة آدم أميناً للعلاقات العامة وعباس عبد النبي أحمد أميناً لشؤون العضوية وفيصل قمر أبكر أميناً للشؤون الثقافية وذلك في حضور مولانا عبد القادر آدم عبد النبي ممثل الإدارة القانونية، مفوضاً من مسجل الهيئات وتنظيمات العمل.