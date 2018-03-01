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أخبار محلية - سياسية

تشريعي النيل الأبيض يجيز الأوامر المحلية للمحليات

التاريخ : 01-03-2018 - 05:05:00 مساءً
كوستي 1 - 3 - 2018م( سونا) - أجاز مجلس ولاية النيل الأبيض التشريعي في جلسته اليوم برئاسة الأستاذ اسماعيل نواي السيد رئيس المجلس أجاز التقرير المشترك لللجنتين القانونية والاقتصادية حول الأوامر المحلية للمحليات للعام 2018م .
و قدم التقرير المشترك الأستاذ خضر اسماعيل علي رئيس اللجنة الاقتصادية الذي أشار ان اللجنة اجرت عددا من التعديلات علي بعض بنود ومواد الأوامر بمختلف محليات الولاية و إلغاء البعض منها ، كما قامت اللجنة بتقليص الرسوم المفروضة بموجب عدد من الأوامر المحلية ، وقد بلغت جملة الأوامر المحلية المحليات الولاية أكثر من مائتين و ستين امرا .
و أوضح التقرير المبررات التي استندت عليها اللجنة في حالات الإلغاء و التعديل وفق القانون .
من جهته اشار رئيس المجلس التشريعي لأهمية إيداع الأوامر المحلية بداية كل عام متزامنة مع تقديم موازنة الولاية منضدة المجلس في إطار التطور الذي تسعى له الولاية في الحكم المحلي الرشيد و توسيع دائرة الشورى فيه و منحه صلاحياته وفق الدستور والقانون لتمكين المحليات من الوفاء بتنفيذ الموازنة و برامج التنمية المحلية .
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