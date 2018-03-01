وزير الاعلام: قيام مؤتمر هيئات الإذاعة والتلفزيون في ابريل ببورتسودان

الخرطوم 1/مارس ( سونا) - اعلن وزير الاعلام الأستاذ احمد بلال عثمان قيام مؤتمر هيئات الإذاعة والتلفزيون بالولايات الثاني في الأسبوع الأول من ابريل القادم ببورتسودان.



و اشار السيد الوزير في تصريح (لسونا) ان النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي الفريق الركن بكري حسن صالح سيشرف و يخاطب الملتقى الجامع الذي يشارك في انشطته وزراء الاعلام ومديرو الهيئات بالولايات



و أشاد وزير الاعلام لدي لقائه بمكتبه بالخرطوم وفد هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية البحر الأحمر بقيادة الاستاذ مزمل سليمان حمد بالاداء الذي الذي حققته الهيئة ولا سيما وهي اخر الهيئات تكوينا في اطار تنظيم العمل الإذاعي والتلفزيوني بولاية البحر الاحمر



واكد الدكتور احمد بلال عثمان أهمية الربط الإذاعي لولاية البحر الأحمر خاصة محليتي حلايب وعقيق ووجه الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني لسرعة استكمال إجراءات استلام وتركيب محطات الإذاعة لكل من حلايب وعقيق ، لتنفذ بالخطة الاستراتيجية التي وضتعها حكومة البحر الأحمر لتطوير الأداء.



من جهة اخرى نقل مدير هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر الأستاذ مزمل سليمان تقدير والي البحر الأحمر الأستاذ علي احمد حامد و حكومته للوزارة الاتحادية وهيئات الإذاعة والتلفزيون بامدرمان ووكالة السودان للانباء ووسائل الاعلام الأخرى اهتمامهم بالبحر الأحمر .



و قال الاستاذ مزمل ان اللقاء بوزير الاعلام تناول عدد من الهموم والقضايا المتعلقة بتعميم البث الإذاعي والتلفزيوني والبرامج الخاصة بترقية أداء العاملين، مشيرا الي ان اللقاء تناول أهمية تقديم أوراق عمل متخصصة في المؤتمر علي راسها ورقة تتناول الأداء الاخباري تقدمها وكالة السودان للانباء وورقة اخري علي انتاج البرامج الاذاعية والتلفزيونية المشتركة واخري عن اجرة الأقمار وعدد من اللوازم الفنية.

م ع \ م ع

