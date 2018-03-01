فيصل إبراهيم يُشيد بمواقف الاتحاد الإفريقي تجاه السودان ويوجه بتعزيز التواصل مع افريقيا

الخرطوم 1-3-2018م (سونا) -

أشاد دكتور فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية مساعد رئيس الجمهورية بمواقف الاتحاد الإفريقي تجاه السودان وقضاياه خلال الفترة الماضية موجها أمانة إفريقيا بالحزب إلى تكثيف جهوده لتعزيز أواصر التواصل مع الاتحاد الإفريقي وزيادة الاهتمام بتعزيز علاقات السودان مع الدول الإفريقية.

وقال دكتور فيصل لدى مخاطبته اللقاء الذي نظمته أمانة إفريقيا بقطاع العلاقات الخارجية بالحزب لمجموعة سفراء السودان في الدول الإفريقية اليوم إن الدول الافريقية تمثل العمق الإستراتيجي للسودان وامتداه الطبيعي، مؤكدا أن إفريقيا تمثل غاية في الأهمية بالنسبة للسودان.

ودعا مساعد رئيس الجمهورية إلى تضافر جهود الجهات ذات الصلة بملف علاقات السودان الخارجية للانتقال بعلاقات السودان مع الدول الإفريقية إلى آفاق أوسع تمتد إلى الترابط الحزبي والشعبي والثقافي.

وقال دكتور نافع علي نافع الأمين العام لمجلس الأحزاب الإفريقية إن للسودان دورا مباشرا ومهما في مجمل العمل السياسي الإفريقي، مبينا أن ارتباط السودان بمحيطه الإفريقي وثيق، داعيا إلى زيادة هذا التوثيق في العلاقات على كافة الأوجه.

وأضاف أن إفريقيا من أهم القارات في العالم في الوقت الراهن وأن العالم كله متجه الآن نحوها لما لها من إمكانات كامنة وبكرة وأن المستقبل واعد بالنسبة لإفريقيا .

وأوضح دكتور الصادق محمد علي نائب رئيس قطاع العلاقات الخارجية أمين أمانة إفريقيا بالمؤتمر الوطني أن السودان يهتم بصورة كبيرة لتطوير علاقاته مع افريقيا، مشيرا إلى أن رأس الرمح في ذلك يقع على عاتق السفراء باعتبارهم واجهة التعامل مع الدول، داعيا السفراء إلى العمل لتعزيز وجود السودان في إفريقيا.

وأضاف الصادق أن السودان أنجز قضايا سياسية كبيرة خلال الفترة الماضية على رأسها الحوار الوطني ويحضر لتنظيم انتخابات أكثر توسعا من حيث المشاركة الحزبية، مبينا أن هذه العمل يحتاج إلى أن يتم عكسه على قادة ومكونات الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي ليكون السودان مميزا في محيطه الإقليمي.