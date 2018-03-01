اللجنة الفنية لقطاع الحكم تناقش الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين

الخرطوم 1- 3-2018 (سونا) -

ناقشت اللجنة الفنية لقطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء برئاسة وكيل شؤون رئاسة الجمهورية طارق حاج علي الأمين ، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتى تهدف إلى حماية حقوق العامل المهاجر وأفراد أسرته وتعمل علي تأكيد الصلة بين الهجرة وحقوق الإنسان فضلا عن وضع معايير تلزم الدول الأطراف بتطبيقها علي العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

كما استعرضت اللجنة الفنية اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم والتي تهدف الي تنمية مفهوم حق الجميع في التعليم بأبعاده كافة.

وفى سياق آخر تداولت اللجنة الفنية حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية المهينة حيث تلزم الإتفاقية أن تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية او قضائية فعالة أو أي إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في اي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

