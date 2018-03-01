نائب رئيس الجمهورية يلتقي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشئون الأطفال

الخرطوم 1-3-2028م( سونا)

التقى نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم فريجينيا غامبا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح .

وأوضحت فريجينيا في تصريحات صحفية ان اللقاء بحث خطة العمل الموقعة بين السودان والأمم المتحدة من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال في مناطق النزاع.

وقالت عقب لقائها نائب رئيس الجمهورية إنها قدمت للسودان من أجل تقديم الدعم لإكمال هذه الخطة، مشيرةً للخبرات التي ظل يتمتع بها السودان في مجال حماية الأطفال في مناطق النزاع ووصفت التجربة السودانيه بأنها تصلح أنموذجاً للبلدان التي تتأثر بالنزاعات.

وقالت سعاد عبد العال الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة إن زيارة المسؤولة الأممية تأتي لإنهاء خطة االعمل التي وقعها السودان مع الأمم المتحدة في مارس 2016م والوقوف على الآليات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة الخطة لحماية الأطفال.

وأبانت أن فريجينيا اقترحت إنشاء خطة وطنية لحماية الأطفال خلال النزاعات نسبة لما يمتلكه السودان من كوادر وخبرات وطنية بجانب مشاركته في العديد من التجمعات الإقليمية والدولية واقترحت قيام مؤتمر إقليمي في شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين يرسخ لبداية عمل دولي وإقليمي في السودان.