والي كسلا يعلن بدء مرحلة جمع السلاح بالولاية

كسلا 1-3-2018م( سونا) -

قال والي ولاية كسلا الأستاذ آدم جماع آدم إن الولاية دخلت في مرحلة جمع السلاح وتقنين العربات غير المقننة بصورة رسمية بعد انقضاء المهلة المحددة للجمع الطوعي للسلاح وتقنين العربات وفق قانون الطوارئ

جاء ذلك لدى وقوفه بادراة المباحث علي الانجاز الذي حققته شرطة المباحث في ضبط عدد اربعة عربات بمحلية ريفي غرب كسلا دون لوحات أو أوراق ومستندات رسمية.

وطالب الوالي إدارة المباحث والأجهزة الأمنية بمواصلة الجهد وتتبع العربات المخالفة للقوانين، مشيرا إلى مقررات زيارة نائب رئيس الجمهورية الاخيرة للولاية بتطبيق قانون المصادرة والمحاسبة لمثل هذه المخالفات.

وأضاف الوالي أن حكومة الولاية ستقدم خلال اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح وتقنين العربات المنعقد نهاية مارس الجاري بالولاية، رصدا لإنجازات الولاية عبر لجنة الأمن وكافة المخالفات التي تمت في إطار جمع السلاح وتقنين العربات.

من جانبه أشار مدير إدارة شرطة الجنايات العميد عبد الله الصائغ أن العربات التي تم ضبطها جاء في إطار الرصد والمتابعة للمركبات التي تجوب الأسواق دون لوحات أو أوراق رسمية، منوها إلى الجرائم التي يمكن أن ترتكب من مثل هذه العربات وهروبها وصعوبة ضبطها.

ووجه رسالة للمواطنين بضرورة التعاون والتبليغ وتقديم المعلومات عن أية عربات مخالفة التي تشكل مدعاة لارتكاب الجرائم وإنجاز عملية الطوارئ وضبط المخالفات.

من جانبه أوضح مدير شرطة المباحث بالإنابة النقيب يعقوب الجداوي أن الإنجاز يأتي في إطار جهود شرطة المباحث، مؤكدا جاهزيتهم لتنفيذ قرارات لجنة أمن الولاية وقانون الطوارئ ورصد كل المخالفات.