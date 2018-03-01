والي ولاية الخرطوم يلتقي القنصلين الفخريين بالسودان

الخرطوم 1-3-2018م (سونا) -

التقى والي ولاية الخرطوم الفريق أول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين بمكتبه اليوم بعمداء القنصليين الفخريين بالسودان حيث إلتقي بكل من هشام أبو العلا ود. نصرالدين شلقامي ود. طارق الجميعابي.

ويجئ اللقاء الذي ضم بجانب الوالي مدير إدارة العلاقات الخارجية بالولاية في إطار إطلاع الوالي على أنشطة القناصل بالسودان ومن ثم مبادرتهم الرامية لعقد مؤتمر سفراء التمثيل غير المقيم بالسودان والذي ستستضيفه الخرطوم.

إلى ذلك تطرق اللقاء عن النشاط الإستثماري والسياحي بولاية الخرطوم حيث أشار الوالي الى خطط الولاية الموسعة التي تهدف إلي إنعاش الاقتصاد في ولايته عبر السياحة مؤكدا أن السودان يحتل مركزا مرموقا من حيث الموارد السياحية عالميا بينما تظل عوائده المالية محدودة جدا.

كما أكد الوالي أن ولاية الخرطوم ستشهد نقلة إستثمارية وسياحية كبيرة من خلال ماتخطط له وزاراته المختصة في برامجها الخرطوم أرض الفرص الإستثمارية داعيا القناصل الفخريين للترويج عن ولاية الخرطوم للعالم الخارجي.