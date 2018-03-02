النائب الأول يشرف المؤتمر الثانى لهيئات الإذاعة والتلفزيون ببورتسودان مطلع ابريل

الخرطوم 2-3-2018م ( سونا) -يخاطب النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق الركن بكري حسن صالح المؤتمر الثانى لهيئات الإذاعة والتلفزيون بالولايات في الأسبوع الأول من ابريل القادم ببورتسودان.



واوضح الأستاذ احمد بلال عثمان وزير الاعلام في تصريح (لسونا) ان المؤتمر يشارك في انشطته وزراء الاعلام ومديرو الهيئات بالولايات



وأشاد وزير الاعلام لدي لقائه بمكتبه بالخرطوم وفد هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية البحر الأحمر بقيادة الاستاذ مزمل سليمان حمد بالاداء الذي الذي حققته الهيئة ولا سيما وهي اخر الهيئات تكوينا في اطار تنظيم العمل الإذاعي والتلفزيوني بولاية البحر الاحمر



واكد الدكتور احمد بلال عثمان أهمية الربط الإذاعي لولاية البحر الأحمر خاصة محليتي حلايب وعقيق ووجه الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني لسرعة استكمال إجراءات استلام وتركيب محطات الإذاعة لكل من حلايب وعقيق ، لتنفذ بالخطة الاستراتيجية التي وضتعها حكومة البحر الأحمر لتطوير الأداء.

